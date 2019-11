Le Belge a rendu hommage au Français, qu’il appréciait beaucoup.

Raymond Poulidor. Une figure légendaire du cyclisme. Son décès a marqué le monde du sport. Y compris le plus grand cycliste de tous les temps, Eddy Merckx. Notre compatriote a été un des rivaux du Français. Qui, après avoir dû lutter contre Jacques Anquetil, s’est retrouvé face à un autre phénomène, face au Cannibale. Entre les deux coureurs, il y a toujours eu beaucoup de respect. "Nous étions adversaires, oui, et pas seulement sur le Tour de France, a évoqué Eddy Merckx. Quand je gagne le championnat du monde 1974 à Montréal, il avait terminé deuxième… J’avais su décramponner tous les autres coureurs. Tous, sauf lui. Mais j’étais plus rapide que lui."

(...)