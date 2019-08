Un an après son premier succès sur la célèbre avenue de Grammont, Philippe Gilbert réalise le doublé en s’imposant à nouveau sur Paris-Tours, une performance qui n’avait plus été réalisée depuis le milieu des années 90 (Nicola Minali en 1995 et 1996). Sorti à deux kilomètres de l’arrivée en compagnie de Borut Bozic et de Tom Boonen, le Liégeois règle le Slovène et celui qui portait alors le maillot de champion de Belgique au bout d’un long sprint tout en puissance.

