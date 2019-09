Rik Verbrugghe rêvait certainement d’un meilleur début dans un championnat du monde disputé dans le froid, la pluie et l’humidité, enlevé par l’inattendu Danois Mads Pedersen, et qui a tourné à la confusion des Belges mais aussi de tous les favoris. L’ancien vainqueur de la Flèche wallonne a vécu le cauchemar de tous les sélectionneurs nationaux ce dimanche. Si la course arc-en-ciel peut être considérée comme une catastrophe pour l’image du Yorkshire et la publicité que la région espérait retirer, la tactique des Belges a aussi pris l’eau. Le feu d’artifice qu’on attendait et qui nous avait été promis a fait plouf avec, il est vrai, des excuses et des explications.

(...)