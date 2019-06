Pour ceux qui l’ignorent encore, le Grand Départ du 106e Tour de France a lieu à Bruxelles la semaine prochaine. La capitale belge et européenne rend ainsi le plus beau des hommages au plus grand des champions. Il y a cinquante ans, Eddy Merckx enlevait le premier de ses cinq succès dans la Grande Boucle. Cela justifiait bien deux belles étapes au programme et le départ d’une troisième de Binche, terre de carnaval mais également de cyclisme.

(...)