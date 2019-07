Les organisateurs du Tour de France aiment bien rendre hommage à des champions cyclistes d’hier et d’aujourd’hui quand ils tracent leur parcours. Le Grand Départ de cette Grande Boucle 2019 en l’honneur d’Eddy Merckx, en était le plus bel exemple. Ensuite, le Tour a bifurqué vers l’est pour rendre visite à Thibaut Pinot, originaire de Melisey, petite commune située non loin du Col des Chevrères que le peloton a franchi jeudi dernier.

(...)