Après une saison 2019 marquée par les blessures et les incertitudes, Pierre Latour attaque la prochaine saison en ayant fait le plein de confiance et dans la peau du prochain leader d’AG2R La Mondiale sur les routes de France au mois de juillet.

Comment avez-vous vécu votre saison 2019 ?

"C’était vraiment une période difficile. Premièrement, quand j’ai chuté (NdlR : sur le Tour des Émirats en début de saison) , je me suis cassé les deux bras et je n’ai rien su faire pendant deux mois. Mais quand j’ai repris le chemin de l’entraînement, je ne suis pas revenu aussi vite que ce je pensais. Cela a été un long chemin de croix avant que je ne me sente mieux ; cela me rendait dingue. Ce n’était pas facile dans la tête. Sur le coup, tu te poses des questions et je me suis sérieusement demandé si j’allais pouvoir revenir à mon meilleur niveau un jour ou l’autre. Et comme ça a traîné, c’était rageant."

(...)