Eric De Falleur et Quentin Finné

Eric De Falleur et Quentin Finné

Eric De Falleur et Quentin Finné

Sixième et premier Belge, Bjorg Lambrecht a été la bonne surprise de cet Amstel.

À l’ombre du bus de la formation Lotto-Soudal, installé juste derrière la ligne d’arrivée de Berg en Terblijt, Bjorg Lambrecht tente de décontracter des muscles perclus de crampes en tournant les jambes sur son home-trainer. Plus qu’un rictus de douleur, c’est pourtant une large banane qui habille le visage poupon du coureur de chez Lotto-Soudal (22 ans). Sixième et premier Belge d’une course qu’il découvrait, le Gantois savait qu’il venait de livrer une prestation de haut vol.

"Je n’aurais pas osé ambitionner un tel résultat dimanche matin", souriait celui que certains ont déjà rebaptisé le petit Lucien Van Impe en référence à son gabarit (1,69 m pour 56 kg). "Si je n’avais pas été contraint d’actionner mes poignées de frein dans un sprint houleux, je suis même certain que je serais entré dans le top 5. Mais soit, je suis super-heureux de ma performance !"

(...)