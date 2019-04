Il y a des jours où l’histoire s’écrit sous nos yeux. Sans une once d’incertitude, nous pouvons affirmer que le vélo a vu naître, pour de bon, une star en ce dimanche pascal du 21 avril 2019. Contre toute attente, alors que la course semblait pliée depuis de longs kilomètres, Mathieu Van der Poel a produit un sprint démoniaque pour mettre tous ses adversaires K.-O. À 24 ans, le Néerlandais s’est offert la première grande classique de sa jeune carrière sur route en empochant devant son public l’Amstel Gold Race. Un ovni, une star en devenir, un leader incontrôlable et inarrêtable : Mathieu Van der Poel est un peu tout à la fois.

(...)