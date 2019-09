C’est, paraît-il, ce qu’on appelle la dure loi du sport. Une bien drôle de justice dont on ne s’accommodera sans doute jamais. Victime d’une chute à l’entrée du premier des neuf tours de circuit local que le peloton avait à accomplir dans Harrogate, Philippe Gilbert fut contraint et forcé de jeter le gant une quinzaine de kilomètres plus loin, vaincu par une poisse qui doucha ses ambitions.

