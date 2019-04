Troisième de l’Amstel Gold Race dimanche dernier puis second de la Flèche wallonne le mercredi suivant, Jakob Fuglsang a conclu sa mise à feu ardennaise en ponctuant son triptyque par une première place sur Liège-Bastogne-Liège. "Une montée en puissance qui m’offre un succès sur la plus belle de ces trois courses", souriait le Danois sorti en homme fort dans la Roche-aux-Faucons. S’il pensait le nouveau parcours de la Doyenne moins favorable à l’expression de ses qualités, le coureur de chez Astana a, depuis dimanche soir, revu son jugement par l’effet de son audace. Le tout premier succès sur une course d’un jour dans la carrière de Jakob Fuglsang (19 autres succès pros) qui s’explique.

