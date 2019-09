Le sélectionneur français Thomas Voeckler aligne une équipe au service de son leader.

Au contraire de la sélection belge qui s’aligne avec sept leaders et un équipier au départ de ce Mondial, le sélectionneur de l’équipe de France, Thomas Voeckler, a choisi une tactique radicalement opposée de celle de son homologue belge, Rik Verbrugghe. Julian Alaphilippe fera office de seul et unique leader chez les Bleus. "Quand j’ai élaboré ma sélection il y a quelques semaines, j’ai passé un coup de fil à Julian en lui expliquant que je voulais en faire mon leader unique, avec autour de lui une équipe toute acquise à sa cause", a expliqué Voeckler en conférence de presse avant de confier "qu’aucun plan B n’a été mis en place."

(...)