Historique. La 89e édition du Tour de Belgique restera dans l’histoire du cyclisme comme la première victoire de Remco Evenepoel chez les pros. Comme on rappelle régulièrement les ouvertures de palmarès de nombreux anciens champions, comme Eddy Merckx et son succès au Grand Prix de Vilvoorde, en 1965. Ce Tour de Belgique restera aussi comme la première victoire dans un classement général d’une course par étapes pour le coureur bruxellois. Lui qui rêve du Tour de France…

Sa percée chez les pros, sa fulgurante adaptation au peloton de l’élite, après avoir sauté la catégorie des espoirs, épate dans le milieu. Comme nous le confirme José De Cauwer. L’ancien coureur, l’ancien directeur sportif ou l’ancien sélectionneur national, aujourd’hui consultant pour Sporza, suit de près la carrière du grand talent belge. Pour lequel il ne manque pas d’éloges.

(...)