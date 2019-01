CyclismeVidéo La Doyenne revient à ses fondamentaux et renoue avec son passé Eric De Falleur

Arrivée au centre-ville et retour et réhabilitation de ses montées légendaires, Liège-Bastogne-Liège renoue avec son passé.



Pour sa 105e édition, le dimanche 28 avril, Liège-Bastogne-Liège s’offre un fameux lifting, un retour vers son passé glorieux. On savait déjà, depuis un an, que la Doyenne des classiques trouverait de nouveau son épilogue dans le centre de la Cité ardente. Ce fut confirmé ce mardi lors de la présentation officielle des classiques ardennaises, féminines et masculines.



Bob Jungels, dernier lauréat à Ans, connaîtra en effet son successeur sur le boulevard d’Avroy. Cela faisait 28 ans, et le succès de Moreno Argentin devant Claudy Criquielion au Quai Mativa, que Liège-Bastogne ne s’était plus terminée dans le centre-ville.



Y revenir modifiera la donne de la course, car le sommet de la dernière difficulté, la côte de la Roche-aux-Faucons, se situera à 15 kilomètres de l’arrivée, au lieu de 400 mètres (la côte d’Ans, elle-même précédée juste avant de la côte de Saint-Nicolas), ces dernières années. La course va subir d’autres changements et, espèrent ses organisateurs, une modification de son centre de gravité. Un déplacement de son curseur.



