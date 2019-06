Il était en plein doute, Elia Viviani. Le roi des victoires de la saison 2018, avec 18 succès la saison dernière, ne parvenait plus à trouver l’ouverture. Le champion d’Italie était constamment devancé, sur toutes les courses. Il n’avait plus trouvé l’ouverture depuis le 15 mars et un succès d’étape sur Tirreno-Adriatico. Une éternité pour un sprinter de sa trempe ! Qui avait enchaîné les déceptions sur son Tour d’Italie. Notamment en étant déclassé dans la troisième étape du Giro alors qu’il avait franchi la ligne d’arrivée en vainqueur.

