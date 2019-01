Parvenir à intégrer une équipe du World Tour n’est pas donné à tout le monde. Un simple exemple suffit pour le démontrer : il n’y a actuellement que trois coureurs wallons qui évoluent à ce niveau. Les expérimentés Philippe Gilbert et Maxime Monfort. Et le jeune Rémy Mertz. Qui a pu, assez tôt, l’an passé, prolonger de deux saisons chez Lotto-Soudal. Une preuve que la formation belge fait confiance au coureur d’Arlon et apprécie son boulot de l’ombre.

Jusqu’à présent, il n’a pas pu jouer sa carte. L’ancien vainqueur d’étape sur le Tour de Namur a été cantonné à un rôle de coéquipier.

"Ce qui ne me pose pas de problème", avance ce coureur de 23 ans qui va débuter sa saison ce dimanche, sur la Cadel Evans Great Ocean Road Race, en Australie. "Je suis à ma place :