Notre consultant analyse la course des championnats du monde, dimanche, qui a vu la surprise Mads Pedersen enfiler le maillot arc-en-ciel.





1. Les Belges n’ont jamais été dans la course

On ne peut pas dire qu’on ait beaucoup vu les coureurs belges à leur avantage dans ce Mondial. Ils n’étaient pas dans l’échappée matinale, et n’étaient plus là dans la finale. Peut-ont parler de malchance ? Oui et non.(...)