Comme si les éléments avaient tenu à être parfaitement raccord avec les paroles de No Sound but the Wind, la chanson du groupe Editors qui accompagna l’entrée de la dépouille de Bjorg Lambrecht dans l’église de son village de Knesselare, on n’entendait mardi matin que le puissant souffle des bourrasques aux abords de la place de la petite cité flandrienne. Un de ses instants de vertige que seule l’émotion ancre dans le temps.

Décédé lundi dernier, des suites d’une chute survenue sur la troisième étape du Tour de Pologne, le vice-champion du monde espoirs (22 ans) fut emmené vers le lieu de l’office par ses équipiers Tiesj Benoot, Jelle Vanendert, Victor Campenaerts, Sander Armée, Harm Vanhoucke et le sprinter allemand André Greipel, son cercueil blanc drapé du maillot de la formation Lotto-Soudal. Bondée, la nef de la Sint-Willibrorduskerk n’avait (...)