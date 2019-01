La reprise de la saison sur route s’intensifie. Après les fronts australien et africain avec le Tour Down Under et la Tropicale Amissa Bongo, c’est désormais au continent américain de recevoir de nombreuses stars du vélo. Avec le Tour de San Juan, qui débutera dimanche en Argentine. Avec notamment Peter Sagan, Nairo Quintana, Fernando Gaviria, mais aussi avec les débuts très médiatiques de Remco Evenepoel. Qui sera entouré par une solide équipe Deceuninck-Quick Step. Avec le Français Julian Alaphilippe, qui sort d’une saison énorme. Avec douze victoires, dont la Flèche wallonne, la Clasica San Sebastian, deux étapes du Tour de France et le maillot de meilleur grimpeur sur la Grande Boucle. Interview du Français de 26 ans, toujours aussi sympathique.

Julian, vous reprenez la compétition sur le Tour de San Juan. Dans quel état d’esprit ?

(...)