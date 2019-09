John Lelangue, le manager général de Lotto-Soudal, confirme que Maxime Monfort pourrait rester dans l’équipe, à un poste à déterminer.

"Nous sommes en discussion", dit Lelangue. "Maxime est quelqu’un que j’apprécie mais, d’abord, il doit aller jusqu’à sa dernière course. Il va au Canada pour aider Tim (Wellens) puis à la DH Famenne Ardenne Classic, et ensuite on parlera. Il a fait un Tour exemplaire. C’est vrai, j’étais prêt à le reprendre l’an prochain. Il a une bonne expérience, j’aimerais qu’il reste dans la famille Lotto-Soudal."

