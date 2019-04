Notre consultant Johan Museeuw revient sur l'Amstel Gold Race, remporté dimanche par Mathieu Van der Poel.

1. Mathieu est une bénédiction pour le cyclisme

"Comme la très large majorité des spectateurs, je ne donnais plus aucune chance à Van der Poel de s'imposer à trois kilomètres de l'arrivée tant la victoire semblait promise à Alaphilippe ou Fuglsang. La partie de poker de ces deux hommes et, selon certains directeurs sportifs, le rôle joué par certaines voitures et motos a changé la donné. Mais des véhicules qui influent dans le déroulement d'une course, il y en a beaucoup vous savez […]

(...)