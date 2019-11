Cela fait des années que la Belgique se cherche un sprinter de premier rang. Mais notre pays l’a peut-être trouvé en la personne de Jasper Philipsen. Si le jeune coureur de la formation UAE Emirates ne compte qu’un seul succès en 2019 (une étape du Tour Down Under acquise près le déclassement de Caleb Ewan), il a multiplié les places d’honneur. Dans les sprints. Avec 26 tops 10, dont 17 tops 5 et 11 podiums !

(...)