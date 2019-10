C’est sans tambour ni trompette et par un ultime abandon que Mark Cavendish a refermé entre Paris et Tours, le 13 octobre dernier, le pénible chapitre de son passage chez Dimension Data. Dans l’équipe sud-africaine, le Cav aura d’abord connu le meilleur pendant douze mois, avant de vivre trois saisons de galère, marquées par des chutes, des ennuis de santé et notamment la maladie virale d’Epstein-Barr dont il a porté les séquelles comme un porte-bagages accroché à son vélo jusqu’au printemps dernier.

