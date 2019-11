Âgé de 21 ans, le Gantois Jules Hesters, associé à Otto Vergaerde, est actuellement troisième des Six Jours de sa ville.

Les Six Jours de Gand ont été marqués par de nombreuses chutes, sur les premières soirées. Et aussi par une lutte intense. Avant la quatrième journée, ce vendredi soir, les leaders Kenny De Ketele et Robbe Ghys n’ont qu’un seul point d’avance sur les Néerlandais Piotr Havik et Jan Willem Van Schip : 144 unités pour les Belges contre 143 pour leurs premiers poursuivants.

(...)