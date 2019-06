Avec Micheline, la sœur cadette du champion, Guillaume Michiels est la personne de son entourage proche qui connaît depuis le plus longtemps Eddy Merckx. Pendant des années, il a été son supporter, son entraîneur (à moto), son homme à tout faire, son confident, son soigneur, son chauffeur, son garde du corps, mais, surtout, son ami. Ce qu’il est toujours, d’ailleurs !

"J’ai dix ans de plus qu’Eddy qui est un frère pour moi, plus qu’un frère même, explique le Bruxellois, 84 ans depuis le 23 mai dernier. Au décès de mon père, en 1943, ma maman s’est retrouvée seule avec quatre enfants. J’avais 8,5 ans, c’était la guerre, vous pouvez imaginer la difficulté. Plus tard, elle est allée travailler chez les Merckx qui venaient d’arriver à Bruxelles en 1947. Nous habitions à 300 mètres de la place des Bouvreuils. Mon frère cadet a également travaillé pour Monsieur Merckx (NdlR : il parle de Jules, le papa d’Eddy) qu’il aidait le soir à ranger son magasin."

