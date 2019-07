Il était arrivé à Bruxelles, la semaine passée, avec le grand espoir de remporter l’étape d’ouverture du Tour et d’enfiler le maillot jaune. Dylan Groenewegen, on s’en souviendra, tomba, malheureusement pour lui, à un peu plus d’un kilomètre de l’arrivée et son double rêve s’envola. Six jours plus tard, à défaut d’avoir effacé de sa mémoire sa déception bruxelloise, l’Amstellodamois a renoué avec le succès.

