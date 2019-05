L’étape reine de ce 102e Giro a forcément perdu un peu de sa saveur avec la suppression de la montée du Gavia, enneigée et impraticable en son sommet. Mais il restait un atout pour faire tomber quelques masques entre Lovere et Ponte di Legno puisque le Mortirolo et ses 12,1 kilomètres à 10,8 % ne tolérent aucune faiblesse, surtout lorsqu’ils sont escaladés sous la pluie et le froid. Et le géant de Lombardie, magnifié il y a 25 ans par Marco Pantani, a finalement tenu toutes ses promesses et livré de précieux enseignements.

À six kilomètres du sommet du Passo del Mortirolo,