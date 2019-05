Ces deux-là ne se quittent pas. Sur les pentes du Colle San Carlo, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) n’ont pas su se départager, comme lors des ascensions de Montoso jeudi et de Lago Serru vendredi. Ce samedi, le Slovène s’est visiblement plus préoccupé d’annuler une tentative du Requin de Messine dans la descente du Colle San Carlo que de tenter de ramener à la raison Richard Carapaz (Movistar).

(...)