Philippe va disputer son 15e Mondial. La course arc-en-ciel qui a rythmé sa carrière et dont il fut le superbe vainqueur, il y a sept ans, à Valkenburg.

Au fil des ans, Philippe Gilbert a lié son nom à l’histoire du championnat du monde, dont il a gagné la 79e édition à Valkenburg, en 2012, et inversement, la course arc-en-ciel a joué un rôle majeur dans sa carrière. Pour ce spécialiste des épreuves d’un jour et chasseur de classiques, le Mondial est LE rendez-vous de la saison.

Parmi les plus de 250 différents coureurs belges (dimanche, les néophytes Tim Declercq, Remco Evenepoel et Yves Lampaert porteront ce total à 257) ayant pris le départ au moins une fois du Mondial, depuis sa création en 1927, Philippe Gilbert est celui qui a le plus souvent participé à un championnat du monde. Ce week-end, le Wallon va courir sa quinzième course arc-en-ciel chez les élites. Avant cela, il avait déjà été sélectionné à trois reprises dans les catégories d’âge.

(...