© BELGA

Cyclisme Fuglsang, le "loser" magnifique Thomas Lecloux

Le printemps de Jabob Fuglsang est, à n’en pas douter, excellent. Vainqueur à la Ruta del Sol, d’une étape à Tirreno-Adriatico en plus d’une 3e place au classement général ou encore 4e du Tour du Pays Basque, le coureur de chez Astana a été étincelant. Le pire, c’est que sans Julian Alaphilippe, il aurait épinglé à son palmarès les Strade Bianche et la Flèche Wallonne. Le Français a été le bourreau du loser le plus magnifique de ces dernières années sur les classiques.



(...)