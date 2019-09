On ne peut pas le louper. Dans les couloirs de l’hôtel Delta de Québec, son anglais à l’accent chanté et italien résonne vivement. Comme ses rires. Et ceux qu’il provoque à ses interlocuteurs. Davide Bramati est toujours dynamique et enjoué. Et encore plus quand il s’agit de parler de Remco Evenepoel.

"Ah, Remco", commente le directeur sportif de Deceuninck-Quick Step quand nous lui demandons une interview à son sujet. "Mais que voulez-vous que je vous dise : on sait tous qu’il est super fort ! On le savait avant qu’il arrive chez les pros. Et on le sait encore plus aujourd’hui !"

(...)