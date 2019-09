Cyclisme Evenepoel présent au Mondial: la surprise n’en est plus une Eric De Falleur

Il n’y a aucun sujet d’étonnement dans la liste de cinq des huit coureurs que Rik Verbrugghe emmènera avec lui au Yorkshire pour la course en ligne du Mondial. Un commentaire d'Eric De Falleur.



On y retrouve les deux fers de lance de cette belle génération, Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet, un ancien porteur du maillot arc-en-ciel et le champion olympique. Mais aussi Remco Evenepoel (...)