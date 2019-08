Cyclisme Et Remco Evenepoel devint une star Thomas Lecloux

Un commentaire de Thomas Lecloux.

Que dire de plus sur Evenepoel ? Depuis qu’il a franchi la ligne d’arrivée en vainqueur de la Clasica San Sebastian, tout le petit monde du vélo et du sport belge en général s’extasie devant la performance de ce "gamin". Et on comprend pourquoi.

(...)