Sur les bords de la Costa Blanca, les feuilles de palmiers tremblent sous les bourrasques du vent. Et du ballet incessant des équipes cyclistes qui s’y entraînent. Celles du World Tour, mais aussi les procontinentales. Comme Wanty-Gobert. La formation belge a changé le lieu de son stage cette année. Il n’est plus basé à Benidorm, mais juste à côté, à l’Alfas Del Pi, où elle a effectué ce vendredi après-midi sa traditionnelle présentation. Par contre, l’équipe n’a pas changé sa philosophie et son ambition : après avoir remporté trois fois le classement final de l’Europe Tour, elle veut rester la meilleure procontinentale sur l’ensemble de la saison.

Interview de Jean-François Bourlart, le manager de l’équipe.

Jean-François, après trois victoires consécutives à l’Europe Tour, finir parmi les meilleures équipes procontinentales reste votre ambition ?

(...)