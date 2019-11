Comme la vague qui recouvre la plage, une nouvelle génération est-elle occupée à submerger le petit monde du cyclo-cross ? Eli Iserbyt (22 ans) et Tom Pidcock (20 ans à peine) ont dominé leurs aînés ce vendredi sur les pentes détrempées du Koppenberg. C’est surtout le Belge qui y a démontré son excellente forme, ajoutant un septième succès à son palmarès défloré il y a seulement un peu plus de six semaines.

(...)