Ce mardi, le plus grand cycliste de tous les temps a reçu la visite de son grand ami, l’ancien footballeur d’Anderlecht, Paul Van Himst. Celui-ci a rassuré tout le monde concernant l’état de santé de son ami : "Eddy va mieux, son état s’améliore. Je pense que dans quelques jours, il pourra quitter l’hôpital et rentrer chez lui", a confirmé Van Himst à nos confrères du Laatste Nieuws. Le Bruxellois aurait même fait part de son envie de rentrer chez lui le plus vite possible mais devra encore faire preuve de patience avant que les examens effectués ne révèlent les causes exactes de son malaise.

