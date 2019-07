Quand trois monstres sacrés se rencontrent et que l’on a la chance d’assister à l’événement, naît tout de suite le sentiment de revivre l’histoire. C’est ce qui s’est passé à l’automne dernier lorsqu’Adamo a fêté ses 70 ans en compagnie de deux amis, Eddy Merckx et Michel Drucker, dans un restaurant bruxellois. Le chanteur se souvient de ces instants partagés avec le champion. "Je n’oublierai jamais quand tu m’avais raconté que le dimanche tu prenais le petit Axel (le fils d’Eddy Merckx, NdlR) pour faire un tour à vélo, dit-il. Tu ajoutais derrière ‘Mais je roule à l’aise, hein !’" Éclats de rire assuré. Ou encore quand il confesse que l’Ogre de Tervuren et lui ont essayé de faire en sorte que la fille du quintuple vainqueur du Tour de France se mette en couple avec le fils de l’interprète de "Tombe la neige".

(...)