Cyclisme Deceuninck-Quick Step montre la marche à suivre... à Rik Verbrugghe Nicolas Christiaens

La formation belge réalise sur la Vuelta ce dont l'équipe nationale rêve aux Mondiaux.



A la Vuelta, Sam Bennett s'est offert (pour l'instant) deux victoires d'étape. C'est aussi bien que sur le Giro 2018 mais on est prêt à parier que l'Irlandais rêvait de plus de succès, lui qui s'est imposé comme l'un des meilleurs sprinters du peloton cette saison. Et ses trois 2e places ne suffisent probablement pas à le contenter. Tout au plus peut-il se rassurer en pensant qu'il a, ces trois fois-là, été battu par sa probable future équipe.



(...)