Compte tenu de son très jeune âge, qui lui vaut d’ailleurs d’enlever le maillot blanc, de son talent indéniable et de son appartenance à l’équipe qui domine outrageusement le Tour de France depuis 2012, la victoire d’Egan Bernal prend des allures de début de règne pour le premier vainqueur colombien de l’histoire. Bien sûr, Felice Gimondi avait à peine trois mois de plus que le Sud-Américain quand il gagna le Tour en 1965 et l’on prédisait sept ou huit succès à Jan Ullrich, lorsqu’il s’imposa en 1997.