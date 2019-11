Les six jours de Gand se sont offert une dernière journée au scénario digne d’un film d’Alfred Hitchcock. Jasper De Buyst et Tosh Van der Sande avaient débuté ce dimanche en ballottage favorable. Mais trois autres duos étaient encore dans le même tour que le couple belge et pouvaient donc espérer inverser la tendance sur le fil.

(...)