Opéré en janvier 2018, le coureur de chez Wanty-Groupe Gobert a tenté de revenir à son meilleur niveau après 500 jours sans compétition. Mais le bilan de sa saison 2019 l’a poussé à mettre un terme à sa carrière à 33 ans.

Le sourire a conservé la même sincérité et la parole ne traduit aucune lassitude. Trois semaines après avoir donné ses derniers coups de pédale en compétition comme coureur pro lors du Mémorial Van Steenbergen, Bart De Clercq ne paraît aucunement habité par cette peur du vide qui saisit de nombreux sportifs au moment de la retraite. Si le citoyen d’Herzele a eu le temps de discerner cette perspective dans l’horizon de sa saison 2019, ce n’est pourtant pas lui qui l’a véritablement choisie.

Victime d’une chute à l’entraînement en janvier 2018, le coureur de chez Wanty-Groupe Gobert avait alors entamé une revalidation longue de plus d’un an marquée par le placement d’une hanche en titane et plusieurs opérations. Une prothèse que l’ancien vainqueur d’étape du Giro (en 2011) pensait alors salvatrice pour la suite de sa carrière.

(...)