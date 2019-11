Mathieu Van der Poel n’a plus été battu dans les labourés depuis le 1er novembre 2018 et une sévère déconvenue lors du Koppenbergcross. Ce samedi, le prodige néerlandais a aligné une 32e victoire consécutive dans la discipline où il arbore dignement le maillot arc-en-ciel de champion du monde. À l’Ambiancecross de Wachtebeke, le coureur Corendon-Circus s’est isolé dès la mi-course pour dominer l’épreuve devant Tim Merlier, le plus coriace de ses opposants. "Quand Mathieu est parti, j’ai essayé de l’accompagner. Mais j’ai commis une erreur et il était tout de suite à dix secondes. Rien à faire dans ces cas-là", confessait le coureur Creafin-Fristads, finalement "heureux d’avoir pu prendre la deuxième place."

