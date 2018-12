Quand le chat n’est pas là, les souris dansent. Wout Van Aert restait sur six deuxièmes places consécutives et il a profité de l’absence de Mathieu Van der Poel, son bourreau à Coxyde, Anvers, Zonhoven, Namur, Heusden-Zolder et Loenhout pour s’offrir une deuxième victoire cette saison. Le triple champion du monde, seulement devancé par le champion d’Europe néerlandais depuis le 25 novembre, n’a pas laissé passer l’occasion, hier à Bredene.

