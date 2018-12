Dix-huit victoires en 20 courses, après avoir chuté et abandonné à Lokeren et s’être péniblement hissé au sommet du Koppenberg, dans une improbable 21e position, Mathieu Van der Poel a obtenu la plus grande distinction pour la première partie de sa saison. Rehaussée, bien sûr, par les félicitations du jury. À Heusden-Zolder, le Néerlandais a effectué un nouveau solo, dès la fin du 3e des neuf tours, et enlevé la septième des neuf manches de la Coupe du monde. Son cinquième succès (après Berne, Tabor, Coxyde et Namur) en autant de courses disputées.

Car MVdP a volontairement manqué les deux premières épreuves, aux États-Unis, et il a fait dès lors une croix sur la victoire finale dans le principal challenge de la spécialité. Cette 18 e victoire, Van der Poel a précisément pu la construire plus facilement grâce à la Coupe du monde que Toon Aerts et Wout Van Aert se disputent.

(...)