L’Anversois a gagné en Bretagne mais le championnat de Belgique couru dimanche à Kruibeke devrait être très ouvert.

Wout Van Aert n’était ni à Gullegem, samedi, ni le lendemain à Bruxelles. Contrairement à Tom Meeusen, le triple champion du monde n’est pas malade, mais il avait préféré faire l’impasse sur les courses belges pour répondre favorablement aux sollicitations de l’organisateur du cyclo-cross de La Mézière, en Bretagne.

Pour une somme très coquette (on parle de 20 000 €), Van Aert a couru et remporté haut la main l’épreuve disputée au nord de Rennes. Il y a largement devancé Clément Venturini, Quinten Hermans, Antoine Benoist et Gianni Vermeersch. Dans la commune d’Ille-et-Vilaine, Wout Van Aert a fait du Mathieu van der Poel pour enlever son troisième succès de la saison.

(...)