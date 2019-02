Mathieu Van der Poel est le grandissime favori d’un Mondial qui lui échappe depuis 2015.

Depuis un an et le championnat du Monde de Valkenburg où, dominé par Wout Van Aert, et même par Michael Vanthourenhout, il avait dû se contenter de la médaille de bronze, Mathieu Van der Poel est devenu quasi imbattable. Le Néerlandais a couru trente-trois courses, cinq en fin de saison dernière et vingt-huit cet hiver. Il en a gagné trente et une, dont les vingt dernières.

Depuis le 1er novembre et sa déroute au Koppenberg (21e), le Néerlandais est invaincu. C’est donc tout normalement que le n°1 mondial se présente comme le grandissime favori du Mondial 2019 malgré un solide bloc belge, emmené par le duo Wout Van Aert - Toon Aerts, lui-même soutenu par Michael Vanthourenhout - Laurens Sweeck.

(...)