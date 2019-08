À Venray, Edward Theuns s’est encore montré à son avantage. Le coureur Trek-Segafredo s’est classé troisième et premier Belge devant des sprinteurs de la trempe d’Arnaud Démare ou de Dylan Groenewegen (le Néerlandais de Jumbo-Visma ne repartira pas, ce samedi).

"Le final a été très dur. Comme la journée avait été plutôt simple, je m’attendais à ce que beaucoup de monde dispute le sprint. Nous sommes de nouveau restés très soudés et l’équipe a fait le travail. J’ai pu suivre mes équipiers les yeux fermés et ils m’ont emmené parfaitement. Je pense que je n’ai pas fait un mauvais sprint mais Alvaro Hodeg était trop rapide. Il y avait plus fort que moi (ce vendredi). Je suis de nou veau satisfait, notamment de la manière dont l’équipe s’est comportée", a expliqué, après l’arrivée, le Gantois.





