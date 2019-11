Le retour de Mathieu Van der Poel dans les labourés s’est plutôt bien passé. À Ruddervoorde, il n’a fallu qu’une demi-heure au Néerlandais pour distancer ses concurrents. Mais à peine sa saison hivernale entamée qu’il a déjà annoncé ses prochains objectifs. Si la course de VTT des Jeux olympiques reste son but principal, le champion du monde de cyclo-cross veut également briller sur les classiques (il devrait participer à Paris-Roubaix pour la première fois) et participer à son premier grand Tour, le Tour d’Espagne : "Après les classiques, je me concentrerai sur le VTT avec en point de mire les JO de Tokyo. Cela reste mon rêve. Ensuite, je veux me fixer un nouveau défi en participant à la Vuelta."

