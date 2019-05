"Vous savez ce que c’est qu’un Belge ? Un Français qui a le sourire…" Un café à la main, Christian Prudhomme fait son entrée dans nos locaux sous les éclats de rire des dix abonnés à la DH/Les Sports + , venus à sa rencontre depuis Herve, Verviers, Tournai, Charleroi ou Zaventem.

À cinq semaines du Grand Départ du Tour de France à Bruxelles, son directeur avait fait le déplacement mardi dans notre capitale pour y rencontrer nos lecteurs. Entre un débat passionné avec Bernard Catoire, Lionel Burgue, Serge Liépin, Romain Olieslager, Thomas Damine, José Lambert, Jean-Paul Vaseur, Quentin Ernst et Eric Lootens (les lauréats de notre concours abonnés), un Facebook live à revivre sur notre page DH Cyclisme et un lunch durant lequel le nom d’Eddy Merckx n’était jamais loin, le boss de la plus grande course cycliste du monde aura échangé avec enthousiasme. "Je ne sais pas si je travaille 10 ou 100 heures par semaine tant je m’amuse dans ce que je fais", sourit Christian Prudhomme. Retour sur une matinée où nos lecteurs se sont mués en interviewers.

Comment se construit le parcours d’un Tour de France et se dessine ses grandes lignes ?

"Je dis toujours la même bêtise : je descends à la cave et je regarde ce qu’il me manque comme bouteilles. Cette année, je n’avais plus de Champagne et nous allons donc à Reims et à Épernay… (rires) Blague à part, le tracé d’un Tour de France s’élabore bien évidemment d’abord et avant tout en fonction des candidatures que nous recevons. Nous avons le privilège de ne pas manquer de choix puisque nous en accueillons environ 300 chaque année, 250 à l’intérieur de l’Hexagone et une cinquantaine à l’étranger. Il faut ensuite veiller au respect des règles UCI comme le kilométrage total, les journées de repos, etc. Nous savons aussi que la diagonale qui va du pays basque à l’Alsace délimite très clairement la topographie de la France. Au-dessus de celle-ci, il n’y a pratiquement pas de montagne, mais il s’agit des régions qui aiment le plus le vélo comme la Bretagne, la Vendée, le Nord… Une fois que la ville du Grand Départ est désignée, même si l’attribution n’est pas encore officielle, nous y voyons déjà plus clair. Nous travaillons toujours conjointement sur trois éditions ce qui veut dire que nous planchons déjà sur l’édition de 2021 par exemple. Depuis plusieurs années, nous veillons à l’alternance des scénarios et tentons ainsi de ne jamais proposer consécutivement plus de deux étapes de même nature. Après deux étapes dédiées au sprinter, il en faudra par exemple nécessairement une pour les puncheurs ou les grimpeurs par exemple. Le Grand Départ de Bruxelles cette année est une bonne illustration de mon propos. Après une journée promise aux sprinters en ouverture, on enchaîne avec un chrono par équipes puis une arrivée pour des coureurs explosifs. Dans notre monde du zapping, c’est important de savoir s’adapter."

Nous avons la chance d’accueillir le Grand Départ cette année dans notre capitale. Celui-ci aurait-il eu lieu si Eddy Merckx n’avait pas été belge… (rires) ?