C’est un des plus grands rendez-vous de la saison des espoirs. Le Tour de l’Avenir est une des épreuves les plus prestigieuses de la catégorie. Au palmarès prestigieux. De nombreux futurs pros s’y illustrent chaque année. Et le jeune Namurois Sylvain Moniquet espère y parvenir aussi. Le leader de notre classement de régularité est le seul coureur wallon qui peut y prendre part. La présence d’un coureur du Sud du pays est assez rare. Il n’est que le cinquième Wallon à avoir été sélectionné depuis 2010. Ces dernières années, il n’y eut que Rémy Mertz en 2016, Loïc Vliegen et Jean-Albert Carnevali en 2014 ou Gaëtan Bille en 2010.

Le coureur de la formation continentale Wallonie Bruxelles Development Team a bien préparé ce rendez-vous, auquel il pense depuis plusieurs mois. "Le Tour de l’Avenir, c’est (...)