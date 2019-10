Ce n’est pas une surprise. Les coureurs de Wallonie Bruxelles Development Team ont à nouveau dominé la saison des espoirs francophones. Un simple coup d’œil au DH Challenge Ekoi, notre classement de régularité, suffit pour le rappeler. Ils sont sept de cette équipe dans le top 10 des élites et espoirs et ils sont quatre aux quatre premières places, avec Sylvain Moniquet devant Tom Paquot, Tom Van Vuchelen et Jonas Castrique. Ce dernier aurait certainement finit mieux placé s’il n’avait pas été à nouveau retardé par des blessures.

